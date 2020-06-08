تفاصيل جديدة في حادث مقتل مسنة حرقًا على يد خادمتها بعسير

أبها (صدى):
كشف عمر بن عامر عسيري، ابن أخت السيدة المسنة التى لقت مصرعها حرقا على يد خادمتها الأوغندية بمحايل عسير تفاصيل جديدة بشأن الحادث.
وذكر، في تصريحات له، أن الخادمة قدمت منذ 3 أشهر، ولاحظوا عليها بعض التغيرات، وأبلغوا مكتب الاستقدام بذلك إلا أن المكتب لم يستجيب لهم.
وأضاف أن يوم الحادث تفاجئ باتصال هاتفي يفيد بأن الخادمة أغلقت باب غرفة الضحية ورفضت فتحته، وعندما وصل وجود حريق في منزل خالته، مضيفا إلى أن أخته حاولت إنقاذ خالتها إلا أنها تعرضت للحرق ونقلت إلى المستشفى.
وأضاف أن خالته، البالغة من العمر 80 عاما، نقلت إلى المستشفى لكنها توفيت جراء الحريق، فيما لا تزال أخته تتلاقى العلاج اللازم.
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