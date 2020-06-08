يونس بلهندة يطالب وكيل أعماله بحسم مفاوضاته مع الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب وسط غلطة سراي التركي طلب من وكيل أعماله، حسم المفاوضات مع نادي الهلال بعد نهاية منافسات الدوري التركي وبدء فترة الانتقالات الصيفية.
ويحاول نادي الهلال ضم بلهندة؛ حيث سيقدم الزعيم للاعب راتبًا سنويًا لنجم غلطة سراي مقداره 5 ملايين يورو في الموسم، إضافة إلى تقديم 100 ألف يورو لكل 24 نقطة يحصل عليها الهلال، مع إعطاء 5000 يورو كمكافأة لبلهندة، مع كل هدف يُسجله للفريق الهلالي وفقًا لتقارير صحافية.
ودخل ناديا النصر والاتحاد في المنافسة مع الهلال لضم بلهندة، لكن اللاعب المغربي أصبح قريبًا من الانضمام لـ بطل آسيا.