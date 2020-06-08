6 وظائف شاغرة للجنسين في غرفة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز (غرفة الشرقية للتوظيف)، عن توفر 6 وظائف شاغرة للرجال والنساء) لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في عدة شركات بمدينتي الدمام والخبر، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مصمم جرافيك أول: - درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، ومدير الشؤون الفنية: درجة البكالوريوس في تخصص (الفنون، التصميم) أو ما يعادلها،خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير للشؤون الفنية أو مدير للشؤون الإبداعية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مسؤولة خدمة عملاء (العدد 3 وظائف - الخبر): - درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد)، ولا يشترط وجود خبرة سابقة - مهارات تواصل مميزة مع الجمهور - القدرة على الاقناع وامتلاك مهارات مميزة في المبيعات، القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية بمستوى متوسط - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
وأعلنت الغرفة، عن سكرتير تنفيذي: درجة الدبلوم في تخصص اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي)، خبرة لا تقل عن سنتين في كتابة التقارير - الإلمام التام باستخدام الحاسب الآلي، التحدث باللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة)، وجود رخصة قيادة سارية المفعول)؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/ 10 / 16 هـ الموافق 2020 / 06 / 08 م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .