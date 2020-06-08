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6 وظائف شاغرة للجنسين في غرفة الشرقية

Time منذ ساعة
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6 وظائف شاغرة للجنسين في غرفة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز (غرفة الشرقية للتوظيف)، عن توفر 6 وظائف شاغرة للرجال والنساء) لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في عدة شركات بمدينتي الدمام والخبر، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مصمم جرافيك أول: - درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، ومدير الشؤون الفنية: درجة البكالوريوس في تخصص (الفنون، التصميم) أو ما يعادلها،خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير للشؤون الفنية أو مدير للشؤون الإبداعية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مسؤولة خدمة عملاء (العدد 3 وظائف - الخبر): - درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد)، ولا يشترط وجود خبرة سابقة - مهارات تواصل مميزة مع الجمهور - القدرة على الاقناع وامتلاك مهارات مميزة في المبيعات، القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية بمستوى متوسط - إجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأعلنت الغرفة، عن سكرتير تنفيذي: درجة الدبلوم في تخصص اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي)، خبرة لا تقل عن سنتين في كتابة التقارير - الإلمام التام باستخدام الحاسب الآلي، التحدث باللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة)، وجود رخصة قيادة سارية المفعول)؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/ 10 / 16 هـ الموافق 2020 / 06 / 08 م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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