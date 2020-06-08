مأساة طفل في السجون التركية

أنقرة (صدى):
تناقل بعض المدافعين عن حقوق الإنسان قصصا مأساوية من داخل السجون التركية حيث يوجد 800 طفل ومولود جديد معتقلين مع أمهاتهم في السجون التركية.
وسرد أحد المدافعين قصة طفلٍ مريض يبلغ من العمر 3 أعوام ونصف، اعتقل قبل نحو أسبوعين مع والدته في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية والواقعة جنوب شرقي تركيا.
وقال المدافع بأن الطفل وأمه تم اعتقالهما في ثالث أيام العيد حيث كان يجب أن يخضع لفحوصاتٍ طبية في ذلك الوقت، لكن اعتقاله حال دون ذلك، مشيرا بأن والدته تضطر لإلباسه ثلاث طبقات من الثياب لمنع وضعه الصحي من التدهور خاصة وأن الطقس في زنزانتهما بارد.
وأضاف بأن درجات الحرارة المنخفضة تؤذي الطفل، لافتاً إلى أنه “يقبع في تلك الزنزانة مع والدته وثلاث سجينات أُخريات ويسأل دوماً لماذا نحن هنا وكيف لا يمكنني الخروج من هذا المكان ولماذا لا يوجد أطفال هنا”.