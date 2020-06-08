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مأساة طفل في السجون التركية

Time منذ ساعة
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مأساة طفل في السجون التركية

أنقرة (صدى):
تناقل بعض المدافعين عن حقوق الإنسان قصصا مأساوية من داخل السجون التركية حيث يوجد 800 طفل ومولود جديد معتقلين مع أمهاتهم في السجون التركية.

وسرد أحد المدافعين قصة طفلٍ مريض يبلغ من العمر 3 أعوام ونصف، اعتقل قبل نحو أسبوعين مع والدته في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية والواقعة جنوب شرقي تركيا.

وقال المدافع بأن الطفل وأمه تم اعتقالهما في ثالث أيام العيد حيث كان يجب أن يخضع لفحوصاتٍ طبية في ذلك الوقت، لكن اعتقاله حال دون ذلك، مشيرا بأن والدته تضطر لإلباسه ثلاث طبقات من الثياب لمنع وضعه الصحي من التدهور خاصة وأن الطقس في زنزانتهما بارد.

وأضاف بأن درجات الحرارة المنخفضة تؤذي الطفل، لافتاً إلى أنه “يقبع في تلك الزنزانة مع والدته وثلاث سجينات أُخريات ويسأل دوماً لماذا نحن هنا وكيف لا يمكنني الخروج من هذا المكان ولماذا لا يوجد أطفال هنا”.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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