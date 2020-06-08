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بالصور.. "التعليم" تتسلم عدد من مبانيها بعد تعقيمها وتنظيفها

Time منذ ساعة
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بالصور.. "التعليم" تتسلم عدد من مبانيها بعد تعقيمها وتنظيفها

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن استلامها عدد من المباني التعليمية التي سبق وأن سلمتها لوزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن الجهود الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا؛ لاستخدامها كمراكز إيواء مؤقتة في عدد من مناطق المملكة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم استلام عدد من المباني في المرحلة الأولى بعد تعقيمها وتنظيفها وتجهيزها استعداداً لبداية العام الدراسي المقبل، حيث ستتبعها عدة مراحل لتسليم بقية المباني وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

يذكر أن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.حمد بن محمد آل الشيخ قد وجه في وقت سابق بتهيئة 3445 مبنى تعليمياً لوزارة الشؤون القروية والبلدية من أجل الاستفادة منها لإسكان العمالة، وذلك في إطار تكامل جهود وزارة التعليم مع الجهود الوطنية للحد من انتشار جائحة كورونا، وتفعيل الخطط الاستباقية في التعامل مع أي تداعيات محتملة، والاستعداد المبكر لها.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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