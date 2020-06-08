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رصد مخالفة بيئية ضد أحد مصانع خميس مشيط
منذ ساعة
1438
1
أبها (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، أنه باشرت فرق التفتيش البيئي بلاغ على أحد المصانع بمحافظة خميس مشيط.
وأوضحت الهيئة، أنه جاري العمل على إغلاق البلاغ واتخاذ اللازم حيال ضبط المخالفات البيئية.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم
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