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بريطانيا تبدأ تطبيق الحجر الصحي على القادمين إليها

Time منذ ساعة
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بريطانيا تبدأ تطبيق الحجر الصحي على القادمين إليها

لندن (صدى):
بدأت بريطانيا اليوم بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا للقادمين إليها من الخارج، وذلك في سياق التدابير الحكومية البريطانية الهادفة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وألزمت الحكومة البريطانية القادمين إليها عن طريق الطائرات أو القطارات أو السفن، بتقديم العنوان الذي سيمكث فيه طيلة مدة الحجر الصحي، مبينة أن المخالفين سيواجهون عقوبات قد تصل إلى دفع غرامة قدرها ألف جنيهاً إسترلينياً، مع استثناء العاملين في بعض المجالات، مثل الرعاية الصحية، من تلك الإجراءات.

وأفادت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بأن تلك الإجراءات الجديدة تهدف إلى منع موجة تفشّ جديدة للوباء، علماً بعدما سجّلت حوالي 285 ألف إصابة بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد الوَفيَات جراءها حتى الآن 40 ألف شخصٍ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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