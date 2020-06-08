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عروض عديدة تنهال على ربيع سفياني

Time منذ ساعة
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عروض عديدة تنهال على ربيع سفياني

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن ربيع سفياني، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، تلقى عددًا من العروض من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك مع قرب انتهاء عقده الاحترافي مع ناديه التعاون مطلع يوليو المقبل؛ حيث أن إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم لم تفاوض اللاعب حتى الآن لتجديد عقده، على الرغم من دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي.

وينتظر سفياني تحديد مصيره بالموافقة على إحدى العروض المقدمة والمناسبة في حال عدم رغبة التعاون في التجديد معه، خاصة بعد إيقاف الأنشطة الرياضية وعدم معرفة مصير المنافسات المحلية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
ابو محمد 😎
ارهابيون مجرمون حتى مع اقرب المقربين ..
سعيد
حب المظاهر من جد اكثر من يتبرع ويلتمس حوائج الناس في الغالب لايحب ن الظهور للإعلام مني عرف يستخف بدمه بعد طرده من نادي الأهلي المصري
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
يجب ان تقر بالحق لك او عليك ,وبعض الناس ليسو الا علة من العلل التي وجدت لأذية الخلق , وهذا واحد منهم , واضح انه في وضع غير طبيعي استدعى الشرطة وليس له نية في التجاوب معهم من الاساس , وربما كان يسعى لاثارة مشكلة على غرار ماحدث قبل ذلك وفي الضروف الحالية سيحمل الجميع على اجهزة الشرطة وستوجه لهم التهم جزافا سواء كانوا محقين او مخطئين لذلك نقول لكم يا رجال الشرطة اينما كنتم الله يحمل معكم ويلهمكم الصبر وطول البال فانتم في وضع لا تحسدون عليه سواء اخطأتم او اصبتم

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