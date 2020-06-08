عروض عديدة تنهال على ربيع سفياني

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن ربيع سفياني، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، تلقى عددًا من العروض من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الماضية.
وجاء ذلك مع قرب انتهاء عقده الاحترافي مع ناديه التعاون مطلع يوليو المقبل؛ حيث أن إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم لم تفاوض اللاعب حتى الآن لتجديد عقده، على الرغم من دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي.
وينتظر سفياني تحديد مصيره بالموافقة على إحدى العروض المقدمة والمناسبة في حال عدم رغبة التعاون في التجديد معه، خاصة بعد إيقاف الأنشطة الرياضية وعدم معرفة مصير المنافسات المحلية.