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ثغرة صادمة في "واتساب" تجعل رقم هاتفك متاحا في بحث "جوجل"

Time منذ 47 دقيقة
Views 1629
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ثغرة صادمة في "واتساب" تجعل رقم هاتفك متاحا في بحث "جوجل"

وكالات (صدى):
كشف خبراء في التقنية عن ثغرة جديدة في تطبيق "واتساب" التابع لشركة فيس بوك، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحاً للجميع على محرّك البحث "جوجل".

وأوضح الخبراء أنهم رصدوا تلك الثغرة الموجودة في ميزة "Click to Chat" الموجودة في "واتساب"، التي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.

وحذّروا من أن تلك الميزة عبر "واتساب" يمكنها أن تعرّض أرقام الهواتف المحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عبر محرّك البحث "جوجل"؛ ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهدّدة بالكشف لأيّ شخص.

وأكدوا أن تلك الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي عبر "واتساب"، والتي تمكّن أي شخص من رؤية ملفاتهم الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم، حتى البنكية.

ونصح الخبراء المستخدمين كافة، بضرورة الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك، ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم السماح بتداولها عبر أيّ محركات بحث.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

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