نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الحصيني»‏ : أمطار متفاوتة ورياح نشطة على عدة مناطق

Time منذ 56 دقيقة
Views 1516
Comment 2
«الحصيني»‏ : أمطار متفاوتة ورياح نشطة على عدة مناطق

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، سقوط أمطار متفاوتة ووجود رياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء - ان شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة " .

وأضاف الحصيني أنها تشمل: " الباحة وعسير وجازان وقد تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى وسلطنة عمان واليمن تسبق برياح مثيرة للأتربة"؛ فيما كشف عن مؤشر لوني لتوقعات الأمطار 1441/10/16هـ.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

أخر الأخبار

"الجوازات" تنفذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية
"الجوازات" تنفذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية
Time منذ 3 دقائق Views 1124
وفاة الممثل تشيرانجيفي سارجا عن عمر 39 عاما بأزمة قلبية
وفاة الممثل تشيرانجيفي سارجا عن عمر 39 عاما بأزمة قلبية
Time منذ 5 دقائق Views 1082
روائح كريهة تشير إلى وجود أعطال بالسيارة
روائح كريهة تشير إلى وجود أعطال بالسيارة
Time منذ 16 دقيقة Views 1147
سيدة تطالب بإثبات زواجها: تزوجني عرفيًا ونشر فيديوهات إباحيه لي
سيدة تطالب بإثبات زواجها: تزوجني عرفيًا ونشر فيديوهات إباحيه لي
Time منذ 22 دقيقة Views 649
«المسند»‏: استمرار نشاط رياح البوارح على الشرقية
«المسند»‏: استمرار نشاط رياح البوارح على الشرقية
Time منذ 25 دقيقة Views 1354
التعاونية للتأمين تطرح وظائف شاغرة بالخبر
التعاونية للتأمين تطرح وظائف شاغرة بالخبر
Time منذ 35 دقيقة Views 1408
الضمان الصحي يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية
الضمان الصحي يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية
Time منذ 37 دقيقة Views 1450
وصفات منزلية للحد من مشاكل البشرة لدى الأطفال
وصفات منزلية للحد من مشاكل البشرة لدى الأطفال
Time منذ 45 دقيقة Views 1179
ثغرة صادمة في "واتساب" تجعل رقم هاتفك متاحا في بحث "جوجل"
ثغرة صادمة في "واتساب" تجعل رقم هاتفك متاحا في بحث "جوجل"
Time منذ 47 دقيقة Views 1624
بالفيديو.. إبراهيم سعيد: الكرة المصرية خسرت تركي آل شيخ
بالفيديو.. إبراهيم سعيد: الكرة المصرية خسرت تركي آل شيخ
Time منذ 51 دقيقة Views 1505