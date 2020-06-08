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بالفيديو.. عبدالله القاطعي يقدم ارشاداته للطلاب مع انطلاق الإختبار التحصيلي

Time منذ ساعة
Views 1404
بالفيديو.. عبدالله القاطعي يقدم ارشاداته للطلاب مع انطلاق الإختبار التحصيلي

الرياض (صدى):
انطلق اليوم الإثنين الإختبار التحصيلي لطلاب الثانوية ، لذا قدم المدير التنفيذي الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالله القاطعي، مجموعة من الإرشادات للطلاب لاداء الإختبار بشكل جيد.

وحذر القاطعي من خلال مقطع فيديو بثه حساب هيئة التقويم والتعليم عبر "تويتر"، من الحركة أو الابتعاد عن الجهاز أو استخدام الجوال والأوراق أو تواجد أحد في نفس الغرفة خلال الاختبار؛ كون ذلك قد يتسبب في استبعاد القائم به من الاختبار أو إلغاء درجته.

وتابع عبدالله القاطعي مؤكدا على أهمية الاستعداد والتهيئة للاختبار من خلال الاسترخاء والابتعاد عن القلق، حتى لا يكون ذلك معيقاً للأداء الجيد، إلى جانب النوم مبكراً في ليلة الاختبار واقتصار الاستذكار على فترة قبل النوم وليس خلال فترة الصباح.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

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