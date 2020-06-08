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حقيقة نية البلايلي في الرحيل عن الأهلي

Time منذ ساعة
Views 1608
حقيقة نية البلايلي في الرحيل عن الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشف المدرب مساعد العمري، اليوم الاثنين، أن اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لم يبلغ إدارة النادي الأهلي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بعدما ذكرت تقارير رغبة اللاعب في الانتقال للاحتراف في أوروبا.

وأكد مساعد العمري، أن ما جاء في الصحف أنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة لافتًا إلى التزام اللاعب الجزائري بتعاقده مع الأهلي؛ حيث قال: " ما نخشاه أن يستغل اللاعبين بنود العقد ويطالبون بفسخها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني منها الأندية نظير جائحة كورونا" .

وأضاف: " الإدارة الأهلاوية حريصة للغاية على الحفاظ على المكتسبات التي حققها الفريق، ويوسف بلايلي يعد واحدًا من هذه المكتسبات "؛ مختتمًا:" بلايلي لم يقدم 30 % من مستواه المنتظر مع الأهلي، ولكن أحيانا الانسجام يأخذ وقتا، وحقيقة على المستوى الفردي فالنجم الجزائري يجيد الشقين الهجومي والدفاعي بنفس الكفاءة " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

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