حقيقة نية البلايلي في الرحيل عن الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشف المدرب مساعد العمري، اليوم الاثنين، أن اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لم يبلغ إدارة النادي الأهلي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بعدما ذكرت تقارير رغبة اللاعب في الانتقال للاحتراف في أوروبا.
وأكد مساعد العمري، أن ما جاء في الصحف أنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة لافتًا إلى التزام اللاعب الجزائري بتعاقده مع الأهلي؛ حيث قال: " ما نخشاه أن يستغل اللاعبين بنود العقد ويطالبون بفسخها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني منها الأندية نظير جائحة كورونا" .
وأضاف: " الإدارة الأهلاوية حريصة للغاية على الحفاظ على المكتسبات التي حققها الفريق، ويوسف بلايلي يعد واحدًا من هذه المكتسبات "؛ مختتمًا:" بلايلي لم يقدم 30 % من مستواه المنتظر مع الأهلي، ولكن أحيانا الانسجام يأخذ وقتا، وحقيقة على المستوى الفردي فالنجم الجزائري يجيد الشقين الهجومي والدفاعي بنفس الكفاءة " .