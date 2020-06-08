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مؤسسة النقد تستخدم تقنية سلسلة الكتل في الحوالات المالية مع البنوك المحلية

Time منذ ساعة
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مؤسسة النقد تستخدم تقنية سلسلة الكتل في الحوالات المالية مع البنوك المحلية

الرياض (صدى):
استخدمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مؤخراً تقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، لإيداع جزء من السيولة التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي خلال وقت سابق، ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات القطاع للاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود "ساما" في استكشاف وتجربة أبعاد التقنيات الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية للبنوك المركزية في تقييم آثارها على القطاع المالي.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي من أوائل البنوك المركزية التي بادرت بتجربة استخدام تقنية سلسلة الكتل في الحوالات المالية، التي تعد إحدى المبادرات الابتكارية التي أطلقتها المؤسسة، ضمن مساعيها الهادفة إلى تمكين وتطوير التقنيات المالية في المملكة، مثل: مبادرة فنتك السعودية (بالمشاركة مع هيئة السوق المالية)، والبيئة التشريعية التجريبية، والخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

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