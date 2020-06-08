شرطة عسير: القبض على مقيم يمني قتل مواطنا غدرًا في محافظة الحرجة

محمد بن طحيطح (صدى):
على خلفية ما نشرته" صدى" عن مقتل الشيخ مسفر بن وقيان السنحاني، أحد رموز قبيلة قحطان ، في محافظة الحرجة ، فقد تمكنت شرطة منطقة عسير اليوم الاثنين ، من القبض على مقيم يمني قتل مواطنا غدرًا في محافظة الحرجة.
ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، بوقت وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة.
وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته للنيابة العامة.
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