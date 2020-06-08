بالفيديو.. إبراهيم سعيد: الكرة المصرية خسرت تركي آل شيخ

نواف السالم (صدى):
قال اللاعب المصري السابق إبراهيم سعيد تعليقا على الأزمة الأخيرة بين الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ونادي الأهلي المصري بان الكرة المصرية خسرت آل شيخ.
وتابع سعيد إن تركي آل الشيخ يحب الأهلي وأضاف له كثيراً، مضيفاً أنه يعتقد أن الأزمة الأخيرة سببها اختلاف وجهات النظر لكنه يعلم مدى حب رئيس هيئة الترفيه لمصر.
وكان خلافاً قد حدث مؤخراً بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي المصري، تم على أثرها قبول استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي المصري، وأعلن تركي آل الشيخ تبرعه بالأموال التي استردها من النادي لصالح صندوق تحيا مصر.