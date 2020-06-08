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ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية

Time منذ ساعة
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ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية

وكالات (صدى):
ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 3.10 دولاراً أمريكياً ما نسبته 0.18 % ليبلغ 1709.55 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 16.60 دولاراً أمريكياً بما يعادل نسبة 0.98 %.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

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