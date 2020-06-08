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داعشي أجبرت للعمل كجاسوس للمخابرات البريطانية

Time منذ ساعة
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داعشي أجبرت للعمل كجاسوس للمخابرات البريطانية

لندن (صدى):
كشف داعشي سابق تجنيد المخابرات البريطانية له ومعه عدد من المتطرفين بسوريا ليجمعوا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية في سوريا.

وتابع محمد حسين سعود بان تجنيده تم بعد ان قرر العودة إلى تدمر، وعلم البريطانيون بذلك من خلال وسطاء وقالوا له ستعمل كجاسوس. سنساعدك. إذهب إلى تدمر، سيعطونك المال والهواتف ويوفرون لك كل ما تحتاجه.

واوضح الداعشي بان المهمة كانت تصوير مواقع مهمة للمخابرات السورية وللجيشين الروسي والسوري هناك، ويرسلها عبر الإنترنت وبالفعل التقى بضباط المخابرات البريطانية في منطقة التنف ، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية. وذكر أنه فر إلى هناك من تدمر، حيث اضطر لبعض الوقت للعمل في صفوف ".

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

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