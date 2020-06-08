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«هدف»: 198 ألف مستفيد حضروا الجلسات التدريبية التفاعلية في منصة «دروب»

Time منذ ساعتين
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«هدف»: 198 ألف مستفيد حضروا الجلسات التدريبية التفاعلية في منصة «دروب»

الرياض (صدى):
عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف "، عبر منصة التدريب الإلكتروني " دروب " 23 جلسة تدريبية تفاعلية خلال الفترة من 23 مارس حتى 31 مايو 2020. وبلغ حضور الجلسات 197.869 مستفيداً، من بينهم 40.884 مستفيداً حضروا الجلسات المباشرة، في حين حضر 156.985 مستفيداً الجلسات المسجلة.

وكان الصندوق قد بدأ من الأسبوع الماضي، في عقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً، وذلك حتى نهاية العام الجاري حيث تعقد الجلسة التدريبية التفاعلية عند السابعة مساءً يومي الإثنين و الأربعاء.

وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يقدمه متخصصين، وذلك من خلال البث المباشر بحضور العديد من المستفيدين بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة، حيث يتم تسجيل المحتوى أثناء البث المباشر، ومن ثم رفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين مستفيدي المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية العديد من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل عن بعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا، تماشياً مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.

وتطرقت الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الاستراتيجي، ومهارات البيع الناجح، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

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