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أحمد محرز يطالب بإلغاء الدوري كاملا وتصعيد 4 فرق

Time منذ ساعتين
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أحمد محرز يطالب بإلغاء الدوري كاملا وتصعيد 4 فرق

ماجد محمد (صدى):
قال المحلل والمدرب الوطني أحمد محرز أن الموعد المبدئي المحدد من قبل إتحاد الكرة في كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وهو 20 أغسطسن سوف يؤثر على إنهاء "روزنامة" الموسم المقبل منتقدا الموعد، خاصة أن بداياته ستكون مع البطولات العربية والآسيوية.

واوضح محرز بانه على الرغم من مطالبته سابقا باستمرار الدوري، لكن الآن ومع توقف النشاطات الرياضية حتى الآن وكذلك معظم اللاعبين انتهت عقودهم مع أنديتهم بنهاية الدوري يوم الـ29 من شهر مايو الفائت ، كما أن هناك لاعبين دخلوا في الفترة الحرة وحتى المدربين ربما انتهت عقودهم بنهاية الموسم الرياضي.

وتابع محرز بانه لذلك أطالب بإلغاء الدوري كاملا في جميع الدرجات مع الهبوط، ويتم تصعيد أربع فرق من دوري الأولى للمحترفين ويتم تتويج الهلال ببطولة الدوري بصفته المتصدر لكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والعين يتم تتويجه بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بصفته المتصدر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

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