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«أرامكو» تتجه لرفع أسعار النفط

Time منذ ساعتين
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«أرامكو» تتجه لرفع أسعار النفط

الرياض (صدى):
كشفت شركة "أرامكو"، اليوم الاثنين، إنها سترفع في يوليو المقبل، أسعار جميع أنواع النفط، للمشترين من جميع المناطق؛ حيث أن أكبر زيادة في السعر، ستبلغ 5.6 - 7.3 دولار للبرميل، وستخص العملاء الآسيويين، أكبر سوق إقليمية للشركة.

وأوضحت الشركة، أن سعر النفط العربي الخفيف للعملاء الآسيويين سيرتفع في يوليو بمقدار 6.1 دولار للبرميل، وهو أعلى ارتفاع منذ 20 عاما.

وذكرت تقارير صحافية، أن المملكة كمحدد رئيسي لأسعار النفط في الشرق الأوسط، قد تدفع بزيادة الأسعار هذه، بعض منتجي النفط الآخرين، لزيادة أسعارهم الرسمية.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله لا يبلانا والحمد لله على ان عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله لايبلانا
عبدالرحمن التميمي
أرفق شوي، سوعالي وش نوع الجزمة...التخاطب والنقاش يفصح عن معدن المجالسة ( النقاش)!؟؟
ابوتميم
يازينك ساكت!
أبوتميم
صدقت

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