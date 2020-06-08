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علاج مرتقب لكورونا باستنساخ الأجسام المضادة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1695
علاج مرتقب لكورونا باستنساخ الأجسام المضادة

وكالات (صدى):
في بارقة أمل جديدة، أكد علماء أن حقن الأجسام المضادة المستنسخة يمكن أن يساعد في علاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت شركة أسترازينيكا الدوائية بأن حقن الأجسام المضادة المستنسخة التي تكافح وباء كوفيد 19، أثبتت فعالية كبيرة لدى المصابين بالعدوى في مراحل المرض المبكرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن العلاج الذي يتم تطويره هو "مزيج من جسمين مضادين" في جرعة واحدة "لأن ذلك يعمل على التقليل من مقاومة الفيروس في حال كانت الحقنة تحوي جسما مضادا واحدا.

وأضاف سوريوت إن العلاج بالأجسام المضادة هو أكثر تكلفة من اللقاح، مشيرا إلى أن الأولوية في تقديم العلاج ستكون لكبار السن والضعفاء ممن لا تكون لديهم قدرة على تطوير استجابة جيدة للقاح.

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سردار
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غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
الصفقة جيده للهلال ومقنهة ولكن السؤال من لاعبين الهلال الذي المغادرين حتى ندرك مدي نجاح ام عدم الصفقه واعتقد احد الاعبين الهلاليين المغادرين متعب المفرج الذي يعد معار للشباب ع من الاخر ؟

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