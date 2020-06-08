علاج مرتقب لكورونا باستنساخ الأجسام المضادة

وكالات (صدى):
في بارقة أمل جديدة، أكد علماء أن حقن الأجسام المضادة المستنسخة يمكن أن يساعد في علاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت شركة أسترازينيكا الدوائية بأن حقن الأجسام المضادة المستنسخة التي تكافح وباء كوفيد 19، أثبتت فعالية كبيرة لدى المصابين بالعدوى في مراحل المرض المبكرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن العلاج الذي يتم تطويره هو "مزيج من جسمين مضادين" في جرعة واحدة "لأن ذلك يعمل على التقليل من مقاومة الفيروس في حال كانت الحقنة تحوي جسما مضادا واحدا.
وأضاف سوريوت إن العلاج بالأجسام المضادة هو أكثر تكلفة من اللقاح، مشيرا إلى أن الأولوية في تقديم العلاج ستكون لكبار السن والضعفاء ممن لا تكون لديهم قدرة على تطوير استجابة جيدة للقاح.