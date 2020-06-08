الاستعانة بأصوات " افتراضية " في بث مباريات الدوري الإسباني

وكالات (صدى):
أعلنت رابطة الدوري الإسباني، الاستعانة بصور افتراضية للمدرجات خلال البث التلفزيوني للمباريات إلى جانب إضافة صوت افتراضي للجماهير، من إنتاج لعبة فيفا الإلكترونية عند استئناف الموسم، يوم الخميس المقبل.
وستعرض المحطات المحلية في إسبانيا على المشاهدين خيار متابعة البث الطبيعي للمباريات دون حضور مشجعين، لكن بالنسبة للمشاهد الخارجي فلن يكون أمامه سوى متابعة البث المعدل بعد إضافة الصوت وصور للمدرجات.
وسيتم استئناف المسابقة يوم الخميس بمباراة قمة بين إشبيلية وريال بيتيس، بينما يحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على ريال مايوركا يوم السبت ويلعب ريال مدريد على أرضه مع إيبار يوم الأحد.