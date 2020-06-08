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وفاة الإعلامي عبدالعزيز النهاري بعد أيام من رثاءه لزميله

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وفاة الإعلامي عبدالعزيز النهاري بعد أيام من رثاءه لزميله

الرياض (صدى):
توفى الإعلامي عبدالعزيز محمد النهاري، اليوم الأثنين، بعد أيام من رثاءه لزميله الإعلامي بدر كريم.

وكان آخر ما غرد به النهاري رحمه الله، تغريدة رثى فيها بدر كريم قائلا: " رحم الله الدكتور بدر الأخ والصديق الذي نذر نفسه لخدمة غيره في كل مكان وزمان ..بدر يظل علما رغم رحيله عن دنيانا الفانية .. بدر الحبيب باق بيننا وفي قلوبنا .. رحمه الله وجعل الجنة مثواه " .

وشغل النهاري عدة مناصب، حيث كان عضوا بهيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، وعمل كرئيس تحرير بصحيفتي البلاد وعكاظ، إضافة إلى عمله بوكالة الأنباء السعودية وصحيفتي المدينة والجزيرة.

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أحدث التعليقات

سردار
موقع الصوفيه ارجوا من الصحيفة حذفه لدينا المواقع الموثوقه التي تسير على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وابتعدوا عن الصوفيه المخرفين والروافض المشركين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
الصفقة جيده للهلال ومقنهة ولكن السؤال من لاعبين الهلال الذي المغادرين حتى ندرك مدي نجاح ام عدم الصفقه واعتقد احد الاعبين الهلاليين المغادرين متعب المفرج الذي يعد معار للشباب ع من الاخر ؟

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