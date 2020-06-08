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ضربة قوية من الجيش الليبي لمرتزقة أردوغان

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ضربة قوية من الجيش الليبي لمرتزقة أردوغان

طرابلس (صدى):
أعلن الجيش الوطني الليبي، ليل الأحد الاثنين، نجاحه في تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

ودمر الجيش الليبي حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت.

وتوجه الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، بكلمة مسجلة إلى القوات المسلحة، أشاد فيها بما قامت بها خلال المعارك التي دارت خلال المرحلة السابقة.

وقال المسماري، في كلمته إن ما قدمه الجيش من عمل جبار وما أبداه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة يجعله جزءا من تاريخ ليبيا في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكداً انتصار الجيش خلال هذه المرحلة.

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أحدث التعليقات

سردار
موقع الصوفيه ارجوا من الصحيفة حذفه لدينا المواقع الموثوقه التي تسير على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وابتعدوا عن الصوفيه المخرفين والروافض المشركين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
الصفقة جيده للهلال ومقنهة ولكن السؤال من لاعبين الهلال الذي المغادرين حتى ندرك مدي نجاح ام عدم الصفقه واعتقد احد الاعبين الهلاليين المغادرين متعب المفرج الذي يعد معار للشباب ع من الاخر ؟

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