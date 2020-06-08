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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
من أرض وطني تمكنت من الانتصار دون إعلان يصل لمقر المهزوم أحرف سيسجلها التأريخ: بحروف من نور "وصف ثقل وثبات مجموع الذرات في وحدة عنصر ممثل لثقل جزيئي ، بمجموع وثبات ثقل الأنوية الذرية في مركز الوحدة المغناطيسية لتحديد وتمثيل درجة الثبات الكلية المكافئة للمجموع الذري النووي الموحد"
ناقد رياضي
ولكنها أكدت الغيرة والحسد داخل صفوان السويكت ضد الهلال ومحبيه . تقول القصة : أن غرابًا رأى حمامة وفي رواية طاووسا وفي رواية طائرا آخر كَبُر في عين الغراب وأعجب به فراح يقلده في مشيته ويحاول السير على إثره ، ومرّت الأيام والغراب لا همّ له إلا أن يصل لتلك المشية الفريدة وبعد أن عجز عن تقليد ذلك الطائر وعاد لرشده حين رأى تشوهًا في حركته التي كان يفخر بها عندما كان غرابًا وأراد الرجوع ليمارس مشيته التي جبل عليها وليكون غرابًا عاديًا فلم يقوَ على ذلك وخانته رجلاه فلقد نسي طريقة مشيته ، ولم يحسن التقليد فأصبح يتهادى بين المشيتين ولا يحسنهما ، وصار مصدر فكاهة وتندر للطيور حتى مات كمدًا !!!
نصراوي سابق
صفوان السويكت تحول إلى فلسفة أضرب وأهرب !! واصبح أضحوكة للمجتمع الرياضي بتصرفاته . وهو يخلق مثل تصرفات منصور البلوي و يتهرب من الدفع ويحمل النصر تكاليف ماديه علاوة على التكاليف السابقة التي حملها رؤساء النصر السابقين وغادروا وتركوا النادي مثقل بالديون ..!! وهنا يحاول أن يكون يرفع صوته ويتحدث عن أمور ليس بمفدرته أن يوفي بها . وبالمعنى أسمعوا صوتي يانصراويه مثل اللي يطلق بالرصاص الفاضي . على العموم محسوب على الرياضة مريض نفسي أسوة إعلاميي النصر وجمهوره !!!
احمد
الكره والرياضه حلوه ... لكن هالمليارات اللي تصرف عليها حرام وبلا أي فائده تعود علينا .
اللهو البرئ
ومن العجيب في الامر . ان اهالي الجنوب وبالذات من هناك يثقون بالجنسية اليمني بشكل لايوصف. فأذا شاف اليمني الوضع كذا طبخ طبخته على هدؤ .حتى ينضجها..وربما يستعين او يتصل بقريب له من اليمن اويقرب وقت تنفيذ الخطة عشان يخطفه ويهرب به لبلده..ف اقل من ساعات لقرب المنطقة من الحدود. تحصل وحصلت ومع ذلك الناس لم تنتصح..اليمني لايمكن ان يوفي لك طبعهم الخيانة الغدر حتى بينهم هناك..

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