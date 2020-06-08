نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنة تستعين بمشهورة "سناب شات" للتشهير بممرضات القنفذة

Time منذ 6 ساعات
Views 6858
Comment 2
مواطنة تستعين بمشهورة "سناب شات" للتشهير بممرضات القنفذة

مكة المكرمة (صدى):
استعانت مواطنة بإحدى مشهورات تطبيق " سناب شات " للتشهير بالممرضات في القنفذة.

وكانت المواطنة قد راجعت أحد المراكز الصحية في محافظة القنفذة، وسألتها ممرضة الفرز بالمركز، عن المنطقة القادمة منها، لترد عليها المراجعة: " ولماذا هذا السؤال " .

وأوضحت لها الممرضة أنه سؤال نظامي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، فأجابتها بتذمر بأنها قادمة من إحدى المناطق خارج القنفذة.

وتطاولت المراجعة بالكلام، مفيدة بأنها كانت محجوزة ثلاثة أشهر، ولم تظهر عليها أعراض، وأنه ليس لهم الحق بسؤالها؛ لتدخل بعدها، وتتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

واستعانت المراجعة بإحدى مشاهير السناب بالمحافظة، للتشهير بالممرضات، واتهامهن بالهمجية.

وتم إحالة المقطع المتداوَل للجهات المختصة لإكمال اللازم حسب الأنظمة واللوائح المتبعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سردار
موقع الصوفيه ارجوا من الصحيفة حذفه لدينا المواقع الموثوقه التي تسير على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وابتعدوا عن الصوفيه المخرفين والروافض المشركين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
غييييوووورررر
اللهم الطف بهم وشافهم يارب العالمين
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
الصفقة جيده للهلال ومقنهة ولكن السؤال من لاعبين الهلال الذي المغادرين حتى ندرك مدي نجاح ام عدم الصفقه واعتقد احد الاعبين الهلاليين المغادرين متعب المفرج الذي يعد معار للشباب ع من الاخر ؟

أخر الأخبار

دهس شخصين أثناء عبورهما طريق غير مخصص للمشاة بمكة
دهس شخصين أثناء عبورهما طريق غير مخصص للمشاة بمكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1516
علاج مرتقب لكورونا باستنساخ الأجسام المضادة
علاج مرتقب لكورونا باستنساخ الأجسام المضادة
Time منذ 49 دقيقة Views 1690
الاستعانة بأصوات " افتراضية " في بث مباريات الدوري الإسباني
الاستعانة بأصوات " افتراضية " في بث مباريات الدوري الإسباني
Time منذ 53 دقيقة Views 1425
وفاة الإعلامي عبدالعزيز النهاري بعد أيام من رثاءه لزميله
وفاة الإعلامي عبدالعزيز النهاري بعد أيام من رثاءه لزميله
Time منذ ساعة Views 2708
ضربة قوية من الجيش الليبي لمرتزقة أردوغان
ضربة قوية من الجيش الليبي لمرتزقة أردوغان
Time منذ ساعة Views 2259
شقيق شيرين يكشف حالتها الصحية بعد أنباء إصابتها بالفيروس
شقيق شيرين يكشف حالتها الصحية بعد أنباء إصابتها بالفيروس
Time منذ ساعتين Views 1876
فتاة تقتل أمها بعدما أصرت على تزويجها
فتاة تقتل أمها بعدما أصرت على تزويجها
Time منذ ساعتين Views 1387
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ ساعتين Views 1925
الأهالي يقتلون مسنًا حاول اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات
الأهالي يقتلون مسنًا حاول اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات
Time منذ 3 ساعات Views 1309
كاتبة تروي تفاصيل مؤثرة عن إصابة والدها بالفيروس ووفاته رغم التزامه
كاتبة تروي تفاصيل مؤثرة عن إصابة والدها بالفيروس ووفاته رغم التزامه
Time منذ 3 ساعات Views 2087