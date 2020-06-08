صفقة تبادلية كبرى بين الهلال و الشباب 

نواف السالم (صدى):
حدثت صفقة تبادلية ضخمة بين الهلال والشباب، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد تقضي بانتقال جمال بلعمري وعبدالله الحمدان للهلال مقابل لاعبين ومبلغ مالي.
ولم يتحدد حتى الآن، موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد، في ظل توقف النشاط حاليًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة أكثر من 7 ملايين شخص.
واقترحت إدارة الهلال إبرام الصفقتين، عن طريق التبادل، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وذلك لتقليل التكلفة، في ظل الصعوبات المالية التي يعاني منها النادي، بعد توقف النشاط الرياضي.
وتفاوض في الوقت الحالي، مسئولو نادي الشباب، مع نظرائهم في الهلال، حول اللاعبين الذين يُمكن أن يدخلوا في الصفقة، خاصة أن هناك نية فعلية في التخلص من بلعمري " كثير المشاكل "، بالإضافة إلى ضغط الحمدان، للانضمام إلى الزعيم.