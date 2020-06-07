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مواطنة تستعين بمشهورة "سناب شات" للتشهير بممرضات القنفذة

Time منذ 3 ساعات
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مواطنة تستعين بمشهورة "سناب شات" للتشهير بممرضات القنفذة

مكة المكرمة (صدى):
استعانت مواطنة بإحدى مشهورات تطبيق " سناب شات " للتشهير بالممرضات في القنفذة.

وكانت المواطنة قد راجعت أحد المراكز الصحية في محافظة القنفذة، وسألتها ممرضة الفرز بالمركز، عن المنطقة القادمة منها، لترد عليها المراجعة: " ولماذا هذا السؤال " .

وأوضحت لها الممرضة أنه سؤال نظامي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، فأجابتها بتذمر بأنها قادمة من إحدى المناطق خارج القنفذة.

وتطاولت المراجعة بالكلام، مفيدة بأنها كانت محجوزة ثلاثة أشهر، ولم تظهر عليها أعراض، وأنه ليس لهم الحق بسؤالها؛ لتدخل بعدها، وتتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

واستعانت المراجعة بإحدى مشاهير السناب بالمحافظة، للتشهير بالممرضات، واتهامهن بالهمجية.

وتم إحالة المقطع المتداوَل للجهات المختصة لإكمال اللازم حسب الأنظمة واللوائح المتبعة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
A.awad
هذ النادي يدور للمشاكل ....حتى وإن لم توجد ..!!!!
ابو عمار
الله يرحمها ويغفر لها ............. من الخطاء جلب الخدم من اوغندا واثيوبيا
خ
ذولي الاجانب حاقدين علينا ياالسعوديين مافيهم غير القليل اما الاغلبيه حاقدين وكلنا السعوديين مع ولاة امرنا فاللهم ابعد عنا هالاجانب وشرهم يبوا يدخلوا في التوغل فينافلنحذرمن هولاء المرتزقه طيبة السعوديين يستغلوها هالاجانب
ابو عمار
توكل تابعه لتركيا وتعبر عن شعورها القطريه والتركيه

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