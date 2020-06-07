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النصر ينسحب من المنافسة على ستاد جامعة الملك سعود
منذ 44 دقيقة
1828
ماجد محمد (صدى):
تدرس إدارة النصر، في الوقت الحالي بشكل جاد، الانسحاب من مناقصة ستاد جامعة الملك سعود ؛لاعتراضها على شروط كراسة المناقصة.
وتأتي هذه الأنباء قبل آخر موعد لاستلام العرض الاستثماري والضمان البنكي، والذي يوافق اليوم الأثنين.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
ممتاز جداً ممتاز ... .. نعم انه محترف ، ارفع له عقالي عالياً ..
مواطن
كل يوم لكم تعليق عن ممثلة اباحيه ايش وضعكم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه
ابو محمد 😎
رحمهما الله برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. بس ماقلتوا مين هذا الأب المجرم .......؟؟
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