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تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين

Time منذ يوم
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تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين

القاهرة (صدى):
تحدثت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد حقنها بجرعة بلازما المتعافين.

وأوضحت أميرة، أن حالة والدتها ليست مطمئنة، لافتة إلى أنها ستعلن أي تطورات في حالة حدوث أي جديد.

وطالبت الجميع بالدعاء لوالدتها في هذه الفترة، قائلة " هى محتاجة الدعاء فقط.. أرجوكم ".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي منحت جرعة من بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 ″، على جزءين أمس واليوم.

وما زالت الجداوي في العناية المركزة، لكن الوضع الحالي للحالة مستقر، حيث أن درجة حرارتها ثابتة عند 37 دون ارتفاع، ونسبة الأكسجين 79.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

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