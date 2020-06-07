تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين

القاهرة (صدى):
تحدثت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد حقنها بجرعة بلازما المتعافين.
وأوضحت أميرة، أن حالة والدتها ليست مطمئنة، لافتة إلى أنها ستعلن أي تطورات في حالة حدوث أي جديد.
وطالبت الجميع بالدعاء لوالدتها في هذه الفترة، قائلة " هى محتاجة الدعاء فقط.. أرجوكم ".
وكانت الفنانة رجاء الجداوي منحت جرعة من بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 ″، على جزءين أمس واليوم.
وما زالت الجداوي في العناية المركزة، لكن الوضع الحالي للحالة مستقر، حيث أن درجة حرارتها ثابتة عند 37 دون ارتفاع، ونسبة الأكسجين 79.