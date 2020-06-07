خالد النمر يكشف عن 3 أرقام معرفتهم أهم من معرفة الرصيد بالبنك

عادل الحربي (صدى):
أشار الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إلى 3 أرقام أهم بكثير من معرفة الرصيد في البنك.
وقال النمر في حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" ثلاثة أرقام معرفتها أهم بكثير من معرفة رصيدك في البنك: ١-قياس ضغطك، ٢-قياس سكرك، ٣-قياس كلسترولك ".
وكان النمر أشار إلى تطبيقات الساعات الذكية غير دقيقة لقياس الضغط أو نبضات القلب، مطالبًا المرضى بعدم الاعتماد عليها.
وأوضح النمر أن تطبيقات الساعات الذكية " غير دقيقة " لقياس الضغط الشرياني أو نبضات القلب، ولا يعتمد عليها للتشخيص أو معايرة جرعة الدواء زيادةً أو نقصًا.