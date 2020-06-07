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خالد النمر يكشف عن 3 أرقام معرفتهم أهم من معرفة الرصيد بالبنك

Time منذ 6 ساعات
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خالد النمر يكشف عن 3 أرقام معرفتهم أهم من معرفة الرصيد بالبنك

عادل الحربي (صدى):
أشار الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إلى 3 أرقام أهم بكثير من معرفة الرصيد في البنك.

وقال النمر في حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" ثلاثة أرقام معرفتها أهم بكثير من معرفة رصيدك في البنك: ١-قياس ضغطك، ٢-قياس سكرك، ٣-قياس كلسترولك ".

وكان النمر أشار إلى تطبيقات الساعات الذكية غير دقيقة لقياس الضغط أو نبضات القلب، مطالبًا المرضى بعدم الاعتماد عليها.

وأوضح النمر أن تطبيقات الساعات الذكية " غير دقيقة " لقياس الضغط الشرياني أو نبضات القلب، ولا يعتمد عليها للتشخيص أو معايرة جرعة الدواء زيادةً أو نقصًا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
A.awad
هذ النادي يدور للمشاكل ....حتى وإن لم توجد ..!!!!
ابو عمار
الله يرحمها ويغفر لها ............. من الخطاء جلب الخدم من اوغندا واثيوبيا
خ
ذولي الاجانب حاقدين علينا ياالسعوديين مافيهم غير القليل اما الاغلبيه حاقدين وكلنا السعوديين مع ولاة امرنا فاللهم ابعد عنا هالاجانب وشرهم يبوا يدخلوا في التوغل فينافلنحذرمن هولاء المرتزقه طيبة السعوديين يستغلوها هالاجانب
ابو عمار
توكل تابعه لتركيا وتعبر عن شعورها القطريه والتركيه

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