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شاهد.. مصر تحشد قوات مدرعة وطائرات مقاتلة على حدود ليبيا

Time منذ 47 دقيقة
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شاهد.. مصر تحشد قوات مدرعة وطائرات مقاتلة على حدود ليبيا

القاهرة (صدى):
تداول المغردون عبر منصة "تويتر" عدد من الصور التي ترصد بدء مصر في حشد قوات مدرعة بالقرب من الحدود الليبية.

ورصد فيديو متداول قيام مصر بنقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الثقيلة، وطائرات مقاتلة وهليكوبتر هجومية، للحدود الغربية بين مصر وليبيا.

وكانت مصر بادرت بوضع خارطة طريق في ليبيا وحظيت مبادرتها بدعم ومباركة المجتمع الدولي والعربي.

ويترقب الجميع المبادرة المصرية باعتبارها اختبار حقيقي لنوايا حكومة الوفاق وغطاء قانوني ستستخدمه مصر فيما لو ماطلت الوفاق في تغليب المصلحة العامة .

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أعرب عن عدم تفائله بإتمام المبادرة وإيقاف اطلاق النار من قبل الجانب التركي وحكومة الوفاق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
الرمز
ارحم حالك يامسمسي نفسك زعيم اسياء مادري كيف محرق اعصابك النصر اضنك حتى بصلاة تحوقل على النصر ,يامحرقهم بانصر ارفق عليهم لايموتون,,اوتخسر الصحيفه بعض المطاطين,,,,,,تصحيح(اق,,افق
ابو محمد 😎
شكراً ابطال الجمارك ..
ناصح
الشلهوب رجلا اونعم الرياضي هواولاضنت تشوف الملاعب مثله خلق واخلاق لايعلا عليه,,,,,,,,,,,,,

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