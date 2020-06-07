شاهد.. مصر تحشد قوات مدرعة وطائرات مقاتلة على حدود ليبيا

القاهرة (صدى):
تداول المغردون عبر منصة "تويتر" عدد من الصور التي ترصد بدء مصر في حشد قوات مدرعة بالقرب من الحدود الليبية.
ورصد فيديو متداول قيام مصر بنقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الثقيلة، وطائرات مقاتلة وهليكوبتر هجومية، للحدود الغربية بين مصر وليبيا.
وكانت مصر بادرت بوضع خارطة طريق في ليبيا وحظيت مبادرتها بدعم ومباركة المجتمع الدولي والعربي.
ويترقب الجميع المبادرة المصرية باعتبارها اختبار حقيقي لنوايا حكومة الوفاق وغطاء قانوني ستستخدمه مصر فيما لو ماطلت الوفاق في تغليب المصلحة العامة .
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أعرب عن عدم تفائله بإتمام المبادرة وإيقاف اطلاق النار من قبل الجانب التركي وحكومة الوفاق.