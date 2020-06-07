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شاهد.. برقية تاريخية تُفيد بسقوط الملك سعود عن فرسه وإصابة ذراعه الأيسر

Time منذ 59 دقيقة
Views 2040
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شاهد.. برقية تاريخية تُفيد بسقوط الملك سعود عن فرسه وإصابة ذراعه الأيسر

نايف السالم (صدى):
وثّقت صورة تاريخية، برقية من وزارة الخارجية عام 1939/1358، تفيد بسقوط الملك سعود "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد عن فرسه بعد إصطدامها بفرس أخرى وإصابة ذراعه الأيسر وتلقيه الاسعافات الطبية وتبشر بأن صحته جيدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
الرمز
ارحم حالك يامسمسي نفسك زعيم اسياء مادري كيف محرق اعصابك النصر اضنك حتى بصلاة تحوقل على النصر ,يامحرقهم بانصر ارفق عليهم لايموتون,,اوتخسر الصحيفه بعض المطاطين,,,,,,تصحيح(اق,,افق
ابو محمد 😎
شكراً ابطال الجمارك ..
ناصح
الشلهوب رجلا اونعم الرياضي هواولاضنت تشوف الملاعب مثله خلق واخلاق لايعلا عليه,,,,,,,,,,,,,

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