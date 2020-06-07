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الهلال لم يخسر أخر 8 مباريات على ملعب محيط الرعب

Time منذ ساعة
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الهلال لم يخسر أخر 8 مباريات على ملعب محيط الرعب

ماجد محمد (صدى):
نجح نادي الهلال في الفوز بأخر 8 مباريات له على ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب).

وحقق الهلال الفوز خلال 12 لقاء في 16 مباراة، وتلقى 3 هزائم فقط، وتعادل في لقاء واحد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
الرمز
ارحم حالك يامسمسي نفسك زعيم اسياء مادري كيف محرق اعصابك النصر اضنك حتى بصلاة تحوقل على النصر ,يامحرقهم بانصر ارفق عليهم لايموتون,,اوتخسر الصحيفه بعض المطاطين,,,,,,تصحيح(اق,,افق
ابو محمد 😎
شكراً ابطال الجمارك ..
ناصح
الشلهوب رجلا اونعم الرياضي هواولاضنت تشوف الملاعب مثله خلق واخلاق لايعلا عليه,,,,,,,,,,,,,

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