القبض على شاب اقتحم متجر اتصالات بمركبة نقل ثم سرق 13 جوالا في الرياض (فيديو)

الرياض (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض القبض على شاب اقتحم متجر للاتصالات بحي العزيزية بسيارة نقل مسروقة وتم سرقة 13 جوالا وفر هاربا.
وقبضت شرطة منطقة الرياض على شاب اقتحم متجرًا للاتصالات بحي العزيزية بسيارة نقل مسروقة، حيث تم سرقة 13 جهازًا جوالًا، كما تم القبض على أشخاص يتباهون بحيازتهم لأسلحة نارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره في الرياض.
وفي الطائف، ضبطت الجهات الأمنية شخصا أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي وتوثيق ذلك ونشره، كما سقط تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص يقومون بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة تجاوزت 100 مليون ريال.
وقبضت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة على شخصين يقومان بتحويل أكثر من مليون و400 ألف ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة، بينما في شقراء فتم القبض على شخص يتباهى بعرض مبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة يرافقه شخص آخر.