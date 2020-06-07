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شاهد.. غادة عويس تُحرض على الاقتتال على الهواء مباشرة

Time منذ ساعة
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شاهد.. غادة عويس تُحرض على الاقتتال على الهواء مباشرة

ماجد القزيز (صدى):
مما لا شك فيه أن قناة الجزيرة القطرية بوق نظام الحمدين الإعلامي، لا يتحلى بأي ذرة حيادية أو مهنية وهو ما تم إثباته في الكثير من التقارير التي نشرتها "صدى " من قبل.

ويبدو أن إعلاميي الجزيرة أصبحوا يكشفون على الملأ انتمائاتهم دون حياء، ولما يستحوا وقد انكشف أمرهم للقاصي والداني؟.

وقد انتشر فيديو للمرتزقة غادة عويس وهي تُلقي نشرة الأخبار على القناة المشبوهة بحماس مُبالغ فيه.

وكانت غادة عويس، تُلقي خبر احتلال مليشيا الوفاق الليبية المدعومة من تركيا لترهومة، فألقته بحماس بالغ وكأنه انتصار لبلدها في استعادة أرضها، فأظهرت الكثير من السعادة لذلك؛ إذ أنها تُنفذ أوامر النظام القطري الذي هو بدورة لُعبة في يد تركيا التي تريد السيطرة على ليبيا.

وأكد محللون، أن طريقة غادة عويس أقرب للتحريض على الاقتتال منها للموضوعية والمهنية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
الرمز
ارحم حالك يامسمسي نفسك زعيم اسياء مادري كيف محرق اعصابك النصر اضنك حتى بصلاة تحوقل على النصر ,يامحرقهم بانصر ارفق عليهم لايموتون,,اوتخسر الصحيفه بعض المطاطين,,,,,,تصحيح(اق,,افق
ابو محمد 😎
شكراً ابطال الجمارك ..
ناصح
الشلهوب رجلا اونعم الرياضي هواولاضنت تشوف الملاعب مثله خلق واخلاق لايعلا عليه,,,,,,,,,,,,,

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