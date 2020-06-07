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منح تركيا أول رخصة لإنتاج أفلام إباحية

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منح تركيا أول رخصة لإنتاج أفلام إباحية

أنقرة (صدى):
تواصل تركيا القتل وتدمير الوطن العربي بحجة رفع راية الإسلام ونصرة المسلمين، بينما تلهو على الجانب الأخر على أراضيها.

وحصلت تركيا في إنجاز جديد لتاريخها الملوث، على أول رخصة لشركة تركية لإنتاج الأفلام الإباحي.

ولا يعتبر هذا النبأ صادم؛ حيث أن الدعارة في الأراضي التركية بالفعل لديها مميزات أعطاها لهم الرئيس التركي خليفة المسلمين كما يسمونه أتباعه.

وعلق رجل الأعمال منذ مبارك على النبأ بتغريدة قائلا: "في خطوة هامة نحو تطهر تركيا تم منح أول رخصة لشركة تركية لإنتاج الأفلام الإباحية وجدير بالذكر أن الداعرات وشركات الجنس حصلوا في عهد اردوغان على مميزات لم يكن يحلموا بها في العهود السابقة وهو مايمثل دعم غير مسبوق من #الإخوان لصناعة الجنس والخمور والمثلية كل التوفيق لأنصارهم".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
الرمز
ارحم حالك يامسمسي نفسك زعيم اسياء مادري كيف محرق اعصابك النصر اضنك حتى بصلاة تحوقل على النصر ,يامحرقهم بانصر ارفق عليهم لايموتون,,اوتخسر الصحيفه بعض المطاطين,,,,,,تصحيح(اق,,افق
ابو محمد 😎
شكراً ابطال الجمارك ..
ناصح
الشلهوب رجلا اونعم الرياضي هواولاضنت تشوف الملاعب مثله خلق واخلاق لايعلا عليه,,,,,,,,,,,,,

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