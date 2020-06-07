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بالفيديو..«المنيع» يحسم الجدل بشأن أضحية المرأة عن نفسها ووالديها

Time منذ ساعة
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بالفيديو..«المنيع» يحسم الجدل بشأن أضحية المرأة عن نفسها ووالديها

الرياض (صدى):
قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إن أضحية المرأة عن نفسها ووالديها جائز شرعا.

وأضاف المنيع خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" يجوز للمرأة أن تضحي عن نفسها ووالديها إن كان سيضحي فلا بأس أن تشركهم معها "، لافتا إلى أن لحم الأضحية يأكله الفقراء وأصدقائها.

وعلى نحو آخر، تحدث المنيع عن كيفية إجراء المسلم عقد النكاح في البلاد الأجنبية، قائلا:" يعقد النكاح في مراكز إسلامية شرعية بالدول الأجنبية ".

وأبان المنيع أن الزواج يحتاج لتوثيق بالجهات والمحاكم الرسمية الإسلامية، لافتا إلى أن التواقيع مجرد توثيق إسلامي للعقد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
الرمز
ارحم حالك يامسمسي نفسك زعيم اسياء مادري كيف محرق اعصابك النصر اضنك حتى بصلاة تحوقل على النصر ,يامحرقهم بانصر ارفق عليهم لايموتون,,اوتخسر الصحيفه بعض المطاطين,,,,,,تصحيح(اق,,افق
ابو محمد 😎
شكراً ابطال الجمارك ..
ناصح
الشلهوب رجلا اونعم الرياضي هواولاضنت تشوف الملاعب مثله خلق واخلاق لايعلا عليه,,,,,,,,,,,,,

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