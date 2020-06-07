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إدارة نيوكاسل الجديدة تُصارع برشلونة لضم طريد سان جيرمان

Time منذ ساعتين
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إدارة نيوكاسل الجديدة تُصارع برشلونة لضم طريد سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشفت مصادر عن تخطيط المجموعة الاستثمارية بالمملكة، و التي اقتربت من الاستحواذ علي نادي نيوكاسل الإنجليزي، لتعيين مدير رياضي جديد للنادي.

وقالت صحف إسبانية إن نيوكاسل يضع عينه على أنتيرو هينريك المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعينه في ذات المنصب في النادي الإنجليزي.

ولم يعمل طريد سان جسرمان منذ إقالته من منصبه في النادي الفرنسي من أجل تعيين البرازيلي ليوناردو.

ولم يتوصل هينريك لاتفاق حتى الآن مع إدارة نيوكاسل انتظارا لحسم صفقة بيع النادي إلى صندوق الاستثمارات السعودي والتي تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني بشكل رسمي.

يذكر أن المدير الرياضي السابق للبي إس جي يحظى باهتمام ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ناس ماتجي الا باالعصى .. والغصى لمن عصى ..
الرمز
ارحم حالك يامسمسي نفسك زعيم اسياء مادري كيف محرق اعصابك النصر اضنك حتى بصلاة تحوقل على النصر ,يامحرقهم بانصر ارفق عليهم لايموتون,,اوتخسر الصحيفه بعض المطاطين,,,,,,تصحيح(اق,,افق
ابو محمد 😎
شكراً ابطال الجمارك ..
ناصح
الشلهوب رجلا اونعم الرياضي هواولاضنت تشوف الملاعب مثله خلق واخلاق لايعلا عليه,,,,,,,,,,,,,

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