إدارة نيوكاسل الجديدة تُصارع برشلونة لضم طريد سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشفت مصادر عن تخطيط المجموعة الاستثمارية بالمملكة، و التي اقتربت من الاستحواذ علي نادي نيوكاسل الإنجليزي، لتعيين مدير رياضي جديد للنادي.
وقالت صحف إسبانية إن نيوكاسل يضع عينه على أنتيرو هينريك المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعينه في ذات المنصب في النادي الإنجليزي.
ولم يعمل طريد سان جسرمان منذ إقالته من منصبه في النادي الفرنسي من أجل تعيين البرازيلي ليوناردو.
ولم يتوصل هينريك لاتفاق حتى الآن مع إدارة نيوكاسل انتظارا لحسم صفقة بيع النادي إلى صندوق الاستثمارات السعودي والتي تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني بشكل رسمي.
يذكر أن المدير الرياضي السابق للبي إس جي يحظى باهتمام ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.