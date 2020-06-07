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ضبط نائب بنجالي في الكويت بعد اتهامه بغسيل الأموال والاتجار بالبشر

Time منذ 24 دقيقة
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ضبط نائب بنجالي في الكويت بعد اتهامه بغسيل الأموال والاتجار بالبشر

خالد الظفيري (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على نائب بنغالي، بعد اتهامه بعدة جرائم، بينها غسيل أموال والاتجار بالبشر.

وتبين أنه تم اعتقال النائب من منزله في منطقة مشرف في محافظة حولي، حيث تلقى نبأ اعتقال النائب البنغالي من برلمان بلاده وأنه بدأ بالتواصل مع السلطات الكويتية للحديث بهذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح اللواء المتقاعد والخبير العسكري، حمد السريع، أن سبعة عمال بنغاليين اعترفوا ضد النائب وهو صاحب شركة خدمات نظافة، يظهر أنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل إدخالهم إلى الكويت.

ولفت اللواء المتقاعد إلى أنها تمت إحالة النائب إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، ويجري استكمال التحقيق مع العديد من العمالة التي دخلت الكويت على كفالة الشركة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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