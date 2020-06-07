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6 خطوات لإصدار سند قبض للمستأجر عبر«إيجار»

Time منذ ساعتين
Views 1948
6 خطوات لإصدار سند قبض للمستأجر عبر«إيجار»

حمود العنزي (صدى):
نشرت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الإسكان خطوات إصدار سند قبض للمستأجرين لدى المؤجر.

وقالت "إيجار" عبر حسابها على "تويتر": لكل مؤجر يرغب بإصدار سند قبض للمستأجرين عنده، وثّق عقودك السكنية والتجارية في شبكة إيجار واتبع الخطوات التالية".

وجاءت الخطوات كالتالي:" سجل دخولك في الشبكة، اذهب إلى صفحة عمليات عقود إيجار، ابحث عن العقد واختر أيقونة العمليات، اختر إنشاء سندات قبض للمستأجر، حدد الفاتورة وادخل القيمة المدفوعة وحدد طريقة الدفع واضغط على زر اختر الفواتير".

وتمثلت الخطوة الأخيرة في إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال لإصدار السند.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
شكراً ابطال الجمارك ..
ناصح
الشلهوب رجلا اونعم الرياضي هواولاضنت تشوف الملاعب مثله خلق واخلاق لايعلا عليه,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
حصن نفسك ياالاصهب ، قبل يطلعنك حصني على حقيقتك ..
ابوتركي999
حسبي الله عليهم قمه في النذالة والخساسة والمفروض بعد القبض عليهم التشهير بهم واظهار صورهم في الاعلام
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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