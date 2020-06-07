(أكثرها في الرياض ومكة) تفاصيل حالات كورونا الجديدة وجنسياتهم

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية وعددها (3045) حالة، 55%منها تعود لسعوديين و45% لغير سعوديين، و34% من الحالات للإناث، و66% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغين 83%.
كما ذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (717) حالة، ومكة المكرمة (623) حالة، وجدة (351) حالة، والدمام (257) حالة، والهفوف (132) حالة، والقطيف (120) حالة، والمدينة المنورة (110) حالات، والطائف (95) حالة، والخبر (62) حالة، والجبيل (60) حالة، والميرز (34) حالة، والظهران (31) حالة، وحفر الباطن (27) حالة، وجازان (27) حالة، والدرعية(27) حالة، ورأس تنورة (26) حالة، وخميس مشيط (22) حالة، وينبع (20) حالة، وصفوى (19) حالة، والعيون (18) حالة، ونجران (18) حالة، وبريدة (16) حالة، وعرعر (16) حالة، والجفر (15) حالة، والمزاحمية (13) حالة، ووادي الدواسر (13) حالة، وصبيا (11) حالة، وتبوك (11) حالة، وبيشة(10) حالات، والخرج (10) حالات، وبيش (9) حالات، ومهد الذهب (8) حالات، وحوطة بني تميم (8) حالات، والليث (6) حالات، وقبا (4) حالات، وأبها (4) حالات، والمجاردة (4) حالات، والنعيرية (4) حالات، والدرب (4) حالات، ووادي الفرع (3) حالات، ورنية (3) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وتبالة (3) حالات، وسلوى (3) حالات، والعيدابي (3) حالات، والكامل (3) حالات، وخليص (3) حالات، والقويعية (3) حالات، والسليل (3) حالات، والباحة حالتان، والمحاني حالتان، والمضة حالتان، والبشائر حالتان، وأحد المسارحة حالتان، والدوادمي حالتان، والمجمعة حالتان، وضرماء حالتان، وحريملاء حالتان، وشقراء حالتان، وحالة واحدة في كل من: الحمنة، والبكيرية، والرس، وقصيباء، والقوز، والمظيلف، والمويه، وأم الدوم، والنماص، ومحايل عسير، وتثليث، وبقيق، وقرية العليا، والعارضة، والدائر، وصامطة، وأضم، وحبونا، وخباش، شرورة، ويدمة، ورفحاء، وطريف، وعفيف، والبجادية، والدلم، والحريق، والرين، ورماح، ورويضة العرض، وتمير، وثادق، وضباء.