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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين في المملكة

Time منذ 31 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، حيث مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، القصيم.

وأشارت هيئة الأرصاد إلي استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء في منطقة الرياض تمتد إلى نجران.

أوضحت هيئة الأرصاد أنه في البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 فم الساعة، حيث أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

ولفتت هيئة الأرصاد إلي أن الخليج العربي تكون الرياح السطحية الشمالية غربية بسرعة 18-12 كم الساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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