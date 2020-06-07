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ارتفاع ملحوظ في أسواق المال بالخليج

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ارتفاع ملحوظ في أسواق المال بالخليج

وكالات (صدى):
شهدت معظم أسواق المال بمنطقة الخليج ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأحد، بعد يوم من اتفاق مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط، حتى نهاية يوليو المقبل.

وسيساهم الاتفاق الذي تم بين مجموعة أوبك+ ومنتجين آخرين، في مضاعفة أسعار الخام، في الشهرين الأخيرين، بسحب ما يقرب من 10% من الإمدادات العالمية من السوق.

وفي المملكة، صعد المؤشر 0.8 % مع تقدم سهم مصرف الراجحي 1%، وارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 %، وزاد سهم شركة النفط العملاقة ”أرامكو“ السعودية 0.6 %.

ونجح المؤشر الرئيسي في دبي في القفز بنسبة 4.6 %، في أكبر صعود ليوم واحد، منذ السابع من أبريل الماضي مدفوعا بالأساس بارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 9.5 %، وزيادة سهم إعمار العقارية 6.1 %، وجنى مؤشر أبوظبي 2.4 % مدفوعا بقفزة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 4.2 %.

وبالخروج من منطقة الخليج، فقد قفز مؤشر الأسهم القيادية المصري 4.6 %، بعدما أعلن صندوق النقد، الجمعة الماضية، التوصل إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار لمدة عام؛ لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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