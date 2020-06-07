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النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مقيميْن هربا مبالغ مالية إلى الخارج

Time منذ ساعة
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النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مقيميْن هربا مبالغ مالية إلى الخارج

نايف السالم (صدى):
تُحقق النيابة العامة، مع مقيمين من جنسية عربية في محافظة جدة، بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الدائرة المختصة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما؛ عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم".

وأوضح المصدر أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة؛ طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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