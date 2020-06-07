«النمر» يحذر من تصرف خاطئ أثناء ارتداء الكمامة

الرياض (صدى):
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من تصرف خاطئ أثناء ارتداء الكمامة قد يتسبب في تفشي فيروس كورونا دون قصد من الشخص المرتدي للكمامة.
وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه في موقع " تويتر ":" تصرف خاطئ أن يضع الكمامة واذا جاء يعطس نزلها عن وجهه ".
ودعا النمر لأخذ الحذر من أشخاص يتلذذون بعمل مقالب في الآخرين " مثلاً وضع مُسهّل سريع للبطن في طعام جليسه " ويستمتع برؤية معاناته بل وتصويرها ونشرها ع وسائل التواصل.
وقال النمر:" هؤلاء قد يكونون عرضة للمساءلة القانونية اذا حدثت مضاعفات طبية أو اشتكى الطرف الآخر أو آذت الذوق العام بنشرها ع الانترنت ".