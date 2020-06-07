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«النمر» يحذر من تصرف خاطئ أثناء ارتداء الكمامة

Time منذ ساعة
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«النمر» يحذر من تصرف خاطئ أثناء ارتداء الكمامة

الرياض (صدى):
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من تصرف خاطئ أثناء ارتداء الكمامة قد يتسبب في تفشي فيروس كورونا دون قصد من الشخص المرتدي للكمامة.

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه في موقع " تويتر ":"  تصرف خاطئ أن يضع الكمامة واذا جاء يعطس نزلها عن وجهه ".

ودعا النمر لأخذ الحذر من أشخاص يتلذذون بعمل مقالب في الآخرين " مثلاً وضع مُسهّل سريع للبطن في طعام جليسه " ويستمتع برؤية معاناته بل وتصويرها ونشرها ع وسائل التواصل.

وقال النمر:" هؤلاء قد يكونون عرضة للمساءلة القانونية اذا حدثت مضاعفات طبية أو اشتكى الطرف الآخر أو آذت الذوق العام بنشرها ع الانترنت ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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