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هرفي للخدمات الغذائية تعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض براتب 15 ألف ريال 

Time منذ 58 دقيقة
Views 2002
هرفي للخدمات الغذائية تعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض براتب 15 ألف ريال 

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن توفر وظيفة شاغرة بمجال المالية بالرياض تحت مسمى وظيفي: مُستشار مالي.

وأشارت الشركة إلى أن التخصصات المطلوبة هي المالية والمحاسبة، إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ( المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية ( مستوى متوسط ).

وأوضحت الشركة أن الراتب 15,000 ريال، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
سبحان الله العظيم
ابو محمد 😎
حالتها صعبه .. .. لازم تعرض حالتها على الشيخ هباش الاعور ..
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
يارب تبرد حزن كل قلباً محزون🤲🤲🤲
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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هرفي للخدمات الغذائية تعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض براتب 15 ألف ريال 
هرفي للخدمات الغذائية تعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض براتب 15 ألف ريال 
Time منذ 58 دقيقة Views 2002