هرفي للخدمات الغذائية تعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض براتب 15 ألف ريال 

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن توفر وظيفة شاغرة بمجال المالية بالرياض تحت مسمى وظيفي: مُستشار مالي.
وأشارت الشركة إلى أن التخصصات المطلوبة هي المالية والمحاسبة، إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ( المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية ( مستوى متوسط ).
وأوضحت الشركة أن الراتب 15,000 ريال، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد.