تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
شاهد.. بردية كثيفة في منتزه السحاب بعسير
منذ ساعة
1910
1
أبها (صدى):
تحول منتزه السحاب في سودة عسير، اليوم الأحد، إلى لوحة فنية جميلة بطقس رائع على الرغم من دخول فصل الصيف.
ووثق مواطن هطول بردية كثيفة في المنتزه، في أجواء ساحرة؛ حيث هطلت بقوة كاسية الطريق باللون الأبيض.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
أخر الأخبار
كافاني يصدم إنتر ميلان
منذ دقيقة
1030
ضبط نائب بنجالي في الكويت بعد اتهامه بغسيل الأموال والاتجار بالبشر
منذ 22 دقيقة
1550
صالح العريض: «لا يوجد طفل غبي أو آخر ذكي»
منذ 26 دقيقة
1423
حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين في المملكة
منذ 30 دقيقة
1477
(أكثرها في الرياض ومكة) تفاصيل حالات كورونا الجديدة وجنسياتهم
منذ 36 دقيقة
2211
شاهد.. زفة وسط التظاهرات الأمريكية تُثير السخرية
منذ 40 دقيقة
1545
بالفيديو.. هطول الأمطار على باحات المسجد النبوي
منذ 43 دقيقة
1515
عضوان الأحمري يكشف الرسالة وراء مبادرة مصر في ليبيا
منذ 51 دقيقة
1891
الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن تطبيق "ميدان"
منذ 55 دقيقة
1806
ارتفاع ملحوظ في أسواق المال بالخليج
منذ 57 دقيقة
1424