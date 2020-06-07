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شاهد.. بردية كثيفة في منتزه السحاب بعسير

Time منذ ساعة
Views 1910
Comment 1
شاهد.. بردية كثيفة في منتزه السحاب بعسير

أبها (صدى):
تحول منتزه السحاب في سودة عسير، اليوم الأحد، إلى لوحة فنية جميلة بطقس رائع على الرغم من دخول فصل الصيف.

ووثق مواطن هطول بردية كثيفة في المنتزه، في أجواء ساحرة؛ حيث هطلت بقوة كاسية الطريق باللون الأبيض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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