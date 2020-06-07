«شاومي» تسجل براءة إختراع لهاتف قابل للطي

وكالات (صدى):
سجلت شركة " شاومي " الصينية الرائدة على براءة اختراع جديدة لهاتف جديدة " قابل للطي " يوصف بأنه سيكون " ثوري ".
ووفقا للمعلومات الواردة فإن براءة الاختراع الجديدة، تجعل من هاتف " شاومي " المرتقب أقرب الشبه بهاتف " هواوي ميت إكس ".
وأوضحت براءة الاختراع أن هاتف شاومي القابل للطي يأتي بتصميمات عديدة أبرزها التصميم الصدفي، كما ظهرت رسومات براءة الاختراع تحسينات كبيرة في هاتف شاومي، خاصة فيما يتعلق بالشاشة القابلة للطي من الخارج، والشريط المفترض أن يتم تعليق الهاتف عليه الذي يبدو أنه أكثر مرونة وقوة.
وبدا هذا التصميم أنه لا يوجد كاميرا أمامية " سيلفي "، بل يوجد 4 كاميرات أساسية للهاتف يمكن استخدامها في الجهة الأمامية والخلفية، كما يوجد في هاتف شاومي القابل للطي منفذ شحن في الجزء السفلي بجوار مقبض الكاميرا.
وظهر في التصميم المسرب أنه يعتمد على آليات جديدة متقدمة، مثل آلية " فالكون وينغ " التي تسمح بتقديم تقنية التفاف للشاشة من الجهتين الأمامية والخلفية مميزة، بحيث يمكن أن تتحول الشاشة عن فتحها إلى ما يشبه سطح الكمبيوتر اللوحي الكبير.