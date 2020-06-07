نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«شاومي» تسجل براءة إختراع لهاتف قابل للطي

Time منذ ساعتين
Views 1633
Comment 2
«شاومي» تسجل براءة إختراع لهاتف قابل للطي

وكالات (صدى):
سجلت شركة " شاومي " الصينية الرائدة على براءة اختراع جديدة لهاتف جديدة " قابل للطي " يوصف بأنه سيكون " ثوري ".

ووفقا للمعلومات الواردة فإن براءة الاختراع الجديدة، تجعل من هاتف " شاومي " المرتقب أقرب الشبه بهاتف " هواوي ميت إكس ".

وأوضحت براءة الاختراع أن هاتف شاومي القابل للطي يأتي بتصميمات عديدة أبرزها التصميم الصدفي، كما ظهرت رسومات براءة الاختراع تحسينات كبيرة في هاتف شاومي، خاصة فيما يتعلق بالشاشة القابلة للطي من الخارج، والشريط المفترض أن يتم تعليق الهاتف عليه الذي يبدو أنه أكثر مرونة وقوة.

وبدا هذا التصميم أنه لا يوجد كاميرا أمامية " سيلفي "، بل يوجد 4 كاميرات أساسية للهاتف يمكن استخدامها في الجهة الأمامية والخلفية، كما يوجد في هاتف شاومي القابل للطي منفذ شحن في الجزء السفلي بجوار مقبض الكاميرا.

وظهر في التصميم المسرب أنه يعتمد على آليات جديدة متقدمة، مثل آلية " فالكون وينغ " التي تسمح بتقديم تقنية التفاف للشاشة من الجهتين الأمامية والخلفية مميزة، بحيث يمكن أن تتحول الشاشة عن فتحها إلى ما يشبه سطح الكمبيوتر اللوحي الكبير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

كافاني يصدم إنتر ميلان
كافاني يصدم إنتر ميلان
Time منذ 45 ثانية Views 1014
ضبط نائب بنجالي في الكويت بعد اتهامه بغسيل الأموال والاتجار بالبشر
ضبط نائب بنجالي في الكويت بعد اتهامه بغسيل الأموال والاتجار بالبشر
Time منذ 22 دقيقة Views 1546
صالح العريض: «لا يوجد طفل غبي أو آخر ذكي»
صالح العريض: «لا يوجد طفل غبي أو آخر ذكي»
Time منذ 26 دقيقة Views 1417
حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين في المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين في المملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1476
(أكثرها في الرياض ومكة) تفاصيل حالات كورونا الجديدة وجنسياتهم
(أكثرها في الرياض ومكة) تفاصيل حالات كورونا الجديدة وجنسياتهم
Time منذ 36 دقيقة Views 2207
شاهد.. زفة وسط التظاهرات الأمريكية تُثير السخرية
شاهد.. زفة وسط التظاهرات الأمريكية تُثير السخرية
Time منذ 40 دقيقة Views 1545
بالفيديو.. هطول الأمطار على باحات المسجد النبوي
بالفيديو.. هطول الأمطار على باحات المسجد النبوي
Time منذ 43 دقيقة Views 1514
عضوان الأحمري يكشف الرسالة وراء مبادرة مصر في ليبيا
عضوان الأحمري يكشف الرسالة وراء مبادرة مصر في ليبيا
Time منذ 51 دقيقة Views 1891
الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن تطبيق "ميدان"
الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن تطبيق "ميدان"
Time منذ 55 دقيقة Views 1806
ارتفاع ملحوظ في أسواق المال بالخليج
ارتفاع ملحوظ في أسواق المال بالخليج
Time منذ 56 دقيقة Views 1424