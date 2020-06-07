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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن عن وظائف تقنية و إدارية شاغرة 

Time منذ ساعتين
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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن عن وظائف تقنية و إدارية شاغرة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشف اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن وجود وظائف تقنية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل عن بُعد.

وأشار اتحاد الأمن السيبراني إلى الوظائف المتاحة على النحو التالي:1- مطور أنظمة التشفير – دوام كامل (عن بُعد) – (Crypto Systems Developer Full Time (Remote Role، درجة البكالوريوس (أو الماجستير) في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر.معرفة جيدة بلغات البرمجة وأنماط ومبادئ التصميم.معرفة متقدمة بإحدى لغات البرمجة التالية Java و C ++بعض الخبرة في لغة البرمجة Cمهارات ممتازة في الكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية

2 – مطور نظام تشغيل أندرويد – بدوام كامل (عن بُعد) – ( Android OS Developer Full Time (Remote Role: درجة البكالوريوس أو أعلى في مجال هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية.معرفة ممتازة بلغة البرمجة مثل C، C ++، Java، إلخ.معرفة بنية نظام Android ومواكبة أحدث ميزات وإصدارات Android المحدثة.نظام التشغيل وأنظمة الملفات Android

3 – مطور IOS – دوام كامل (عن بُعد) – (IOS Developer Full Time (Remote Role): درجة البكالوريوس أو أعلى في مجال علوم الكمبيوتر أو في مجال ذي صلة. شهادة في التطوير المسبق لنظام iOS. (يفضل)أنجزت طلبًا يعمل بكامل طاقته من الألف إلى الياءخبرة في تطوير iOS. (ما لا يقل عن سنتين)خبرة باستخدام Objective-C و Swift.

4 – مدير المالي – Finance Manager: درجة البكالوريوس/ ماجستير في المالية أو المحاسبة أو الاقتصادخبرة مثبتة كمدير ماليمعرفة جيدة باللوائح MOL، GOSI وملف حماية الأجور.معرفة جيدة بالعقود والمناقصاتمعرفة جيدة بعقود التأمين الطبي

5 – مطور Android  – وقت كامل (دوام عن بُعد) Android Developer Full Time (Remote Role): درجة البكالوريوس أو أعلى في مجال علوم الكمبيوتر أو في مجال ذي صلة.شهادة مطور برامج أندرويد. (يفضل)المعرفة في المجالات التاليةخبرة في تطوير Android. (خبرة سنتين على الأقل).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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